Қоғам

Маңғыстау облысында жер сілкінісі сезілді

Маңғыстау облысында жер сілкінісі сезілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 02:04 Сурет: Zakon.kz
27 тамыз күні сағат 01:33-те Қазақстан Республикасы ТЖМ «ННЦСНИ» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz

27 тамыз күні сағат 01:33-те Қазақстан Республикасы ТЖМ «ННЦСНИ» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі жер сілкінісін тіркеді.

Жер асты дүмпуінің эпицентрі Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 2321 шақырым жерде, Ресей аумағында орналасқан.

Координаттары: 42,925º с.е., 48,765º ш.б., тереңдігі – 15 шақырым.

Есептік магнитуда бойынша Маңғыстау облысында, Ақтау қаласынан 209 шақырым қашықтықта жер сілкінісі 2 балл деңгейінде сезілген.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда саябақ маңындағы қамыстың арасынан бейтаныс адамның мәйіті табылды
Қоғам
00:38, 27 тамыз 2025
Алматыда саябақ маңындағы қамыстың арасынан бейтаныс адамның мәйіті табылды
Астанада полицейлер қарияны телефон алаяқтарынан құтқарып қалды
Қоғам
21:44, 26 тамыз 2025
Астанада полицейлер қарияны телефон алаяқтарынан құтқарып қалды
Степногорск ЖЭО-дағы жазатайым оқиға: бір жұмысшы қаза тауып, үшеуі зардап шекті
Қоғам
21:01, 26 тамыз 2025
Степногорск ЖЭО-дағы жазатайым оқиға: бір жұмысшы қаза тауып, үшеуі зардап шекті
