Маңғыстау облысында жер сілкінісі сезілді
Сурет: Zakon.kz
27 тамыз күні сағат 01:33-те Қазақстан Республикасы ТЖМ «ННЦСНИ» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz
27 тамыз күні сағат 01:33-те Қазақстан Республикасы ТЖМ «ННЦСНИ» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі жер сілкінісін тіркеді.
Жер асты дүмпуінің эпицентрі Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 2321 шақырым жерде, Ресей аумағында орналасқан.
Координаттары: 42,925º с.е., 48,765º ш.б., тереңдігі – 15 шақырым.
Есептік магнитуда бойынша Маңғыстау облысында, Ақтау қаласынан 209 шақырым қашықтықта жер сілкінісі 2 балл деңгейінде сезілген.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript