Қоғам

Конституция күніне орай ХҚО мен арнайы ХҚО-лардың жұмыс кестесі жарияланды

Конституция күніне орай ХҚО мен арнайы ХҚО-лардың жұмыс кестесі жарияланды
29.08.2025 18:09
2025 жылғы 29 тамызда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында Конституция күні қарсаңында халыққа қызмет көрсету орталықтарының (ХҚО) жұмыс тәртібі туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемкорпорацияның мәліметінше, 30 тамыз, сенбі – барлық ХҚО мен арнайы ХҚО үшін демалыс күні.

"1 қыркүйек, дүйсенбі күні тек кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтары, оның ішінде арнайы ХҚО-лар жұмыс істейді: ХҚО-ларда азаматтарды қабылдау сағат 9:00-ден 13:00-ге дейін, арнайы ХҚО-ларда – 9:00-ден 12:00-ге дейін, құжаттарды беру – 13:00-ге дейін жүргізіледі", - деп атап өтті жұма күні "Азаматтарға арналған үкімет".

2 қыркүйектен бастап барлық ХҚО мен арнайы ХҚО әдеттегі жұмыс режиміне қайта көшеді.

"Кезекші ХҚО мен арнайы ХҚО-лардың өзекті тізімін Мемлекеттік корпорацияның ресми Instagram парақшасынан немесе 1414 нөмірі арқылы білуге болады", - деп толықтырды мекеме.
Айдос Қали
