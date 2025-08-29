Конституция күніне орай ХҚО мен арнайы ХҚО-лардың жұмыс кестесі жарияланды
2025 жылғы 29 тамызда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында Конституция күні қарсаңында халыққа қызмет көрсету орталықтарының (ХҚО) жұмыс тәртібі туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемкорпорацияның мәліметінше, 30 тамыз, сенбі – барлық ХҚО мен арнайы ХҚО үшін демалыс күні.
"1 қыркүйек, дүйсенбі күні тек кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтары, оның ішінде арнайы ХҚО-лар жұмыс істейді: ХҚО-ларда азаматтарды қабылдау сағат 9:00-ден 13:00-ге дейін, арнайы ХҚО-ларда – 9:00-ден 12:00-ге дейін, құжаттарды беру – 13:00-ге дейін жүргізіледі", - деп атап өтті жұма күні "Азаматтарға арналған үкімет".
2 қыркүйектен бастап барлық ХҚО мен арнайы ХҚО әдеттегі жұмыс режиміне қайта көшеді.
"Кезекші ХҚО мен арнайы ХҚО-лардың өзекті тізімін Мемлекеттік корпорацияның ресми Instagram парақшасынан немесе 1414 нөмірі арқылы білуге болады", - деп толықтырды мекеме.
