Қазақстанда сенбі күні дауылды ескерту жарияланды
Жетісу облысының таулы аудандарда найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел күндіз облыстың шығысы мен солтүстігінде 15-20 м/с жылдамдықпен соғады. Облыс бойынша өрт қауіпі өте жоғары, солтүстігі мен шығысында – жоғары көрсеткіште. Талдықорғанда да өрт қауіпі өте жоғары деңгейде сақталуда.
Ұлытау облысында солтүстік-шығыстан соғатын жел таңертең және күндіз 15-20 м/с дейін күшейеді. Облыстың оңтүстігінде өрт қауіпі өте жоғары. Жезқазғанда да желдің екпіні күндіз 15-20 м/с дейін жетуі мүмкін.
Қарағанды облысында солтүстікте, шығыста және батыста найзағай күтіледі. Түнде және таңертең батыста, солтүстікте және шығыста тұман болады. Күндіз солтүстікте, оңтүстікте және орталықта жел екпіні 15-20 м/с. Түнде батыста, солтүстікте және шығыста 2 градус үсік болады. Оңтүстікте өрт қауіпі өте жоғары. Қарағандыда кейде найзағай ойнайды, желдің екпіні 15 м/с.
Атырау облысының басым бөлігінде найзағай күтіледі. Батыста, солтүстікте және шығыста бұршақ жаууы және дауыл соғуы мүмкін. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с дейін жетеді. Өрт қауіпі облыстың көп бөлігінде өте жоғары. Атырауда күндіз найзағай күтіледі.
Ақтөбе облысының солтүстігі, шығысы мен оңтүстігінде желдің жылдамдығы 15-18 м/с дейін жетеді. Батысы мен орталығында – жоғары, шығысында – өте жоғары өрт қауіпі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Батысы мен солтүстігінде 2 градусқа дейін үсік болады.
Абай облысында күндіз батыста, солтүстікте және орталықта найзағай күтіледі. Түнде және таңертең солтүстік пен шығыста тұман болады. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с. Семейде күндіз найзағай болжанады.
Шығыс Қазақстан облысының шығысында күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр мен бұршақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде және орталығында найзағай болады. Түнде және таңертең тұман. Жел екпіні 15-20 м/с. Өскеменде найзағай күтіледі.
Қостанай облысының оңтүстік-шығысында найзағай болады. Түнде және таңертең солтүстігі мен батысында тұман күтіледі. Жел 15-20 м/с дейін жетеді. Солтүстік пен батыста түнде 2 градус үсік күтіледі. Оңтүстік-батыста өрт қауіпі өте жоғары. Қостанайда түнде 2 градус үсік болжанады.
Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында найзағай, шаңды дауыл және дауыл соғуы ықтимал. Жел 15-20 м/с. Өрт қауіпі өте жоғары. Қызылордада да найзағай болжанады.
Ақмола облысының солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде түнде және таңертең тұман болады. Жел 15-20 м/с дейін жетеді. Солтүстік пен батыста түнде 2 градус үсік күтіледі. Солтүстік-батыста өрт қауіпі жоғары.
Павлодар облысында түнде және таңертең солтүстік, шығыс және оңтүстікте тұман болады. Жел оңтүстікте 15-20 м/с дейін жетеді.
Түркістан облысының солтүстігі мен таулы аймақтарында найзағай күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с. Өрт қауіпі өте жоғары. Шымкент пен Түркістанда да өрт қауіпі өте жоғары деңгейде сақталады.
Алматы облысының таулы аймақтарында найзағай күтіледі. Жел 15-20 м/с дейін күшейеді. 13-15 қыркүйек аралығында өрт қауіпі өте жоғары, оңтүстік-шығысында – жоғары. Алматы мен Қонаевта өрт қауіпі өте жоғары.
Маңғыстау облысының батысы мен солтүстік-шығысында түнде және күндіз найзағай болжанады. Желдің екпіні 15-20 м/с. Солтүстік-батыста, оңтүстікте және орталықта өрт қауіпі өте жоғары. Ақтауда түнде найзағай күтіледі.
Жамбыл облысының солтүстігі, оңтүстігі және таулы аймақтарында найзағай болжанады. Жел 15-20 м/с дейін күшейеді. Өрт қауіпі өте жоғары. Таразда да өрт қауіпі өте жоғары деңгейде сақталады.
Батыс Қазақстан облысында желдің жылдамдығы 15-20 м/с дейін жетеді. Шығысында – жоғары, батысы мен оңтүстігінде – өте жоғары өрт қауіпі сақталады.