#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Қоғам

17 қыркүйекте Қазақстанның қай өңірінде үсік жүреді

17 қыркүйекте Қазақстанның қай өңірінде үсік жүреді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 18:40 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі алдағы сәрсенбі, 2025 жылғы 17 қыркүйекте республика аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, түнде Солтүстік Қазақстан облысының батысында -1°C-қа дейін үсік күтіледі.

"Қазақстан аумағының басым бөлігі оңтүстік циклонның ықпалында болады, соның салдарынан найзағайлы жауын-шашын өтеді. Тек батыс пен оңтүстік-батысқа солтүстік-батыс антициклонының сілемі әсер етеді, ол жақта жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте – дауылды жел, солтүстік-батыс пен орталықта түнгі және таңғы сағаттарда – тұман түседі", - деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар еліміздің бірқатар өңірінде өрт қаупі бар:

  • Жоғары өрт қаупі – Жетісу облысының солтүстігі мен шығысында, Алматы облысының оңтүстігі мен шығысында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында, Ақтөбе облысының батысы, орталығы және солтүстік-шығысында, Маңғыстау облысының оңтүстігінде;
  • Төтенше өрт қаупі – Алматы, Түркістан, Қызылорда, Атырау, Жамбыл облыстарында, Жетісу облысында, Ұлытау облысының оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-батысы мен оңтүстік-шығысында, Батыс Қазақстан облысының батысы мен оңтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының батысы мен орталығында.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тұман, үсік, шаңды дауыл және найзағай: Қазақстанда дауылды ескерту жарияланды
20:43, Бүгін
Тұман, үсік, шаңды дауыл және найзағай: Қазақстанда дауылды ескерту жарияланды
Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райы қолайсыз болады
22:10, 15 қыркүйек 2025
Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райы қолайсыз болады
Сейсенбіде Қазақстанның үш облысында -1°С-қа дейін үсік күтіледі
18:45, 15 қыркүйек 2025
Сейсенбіде Қазақстанның үш облысында -1°С-қа дейін үсік күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: