Қоғам

Қазақстандықтарға электромобильдерді әкелуге қатысты маңызды ескерту жасалды

Қазақстандықтарға электромобильдерді әкелуге қатысты маңызды ескерту жасалды
27.09.2025 11:35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті электромобиль әкелуді жоспарлап отырған азаматтарға мұндай көлік құралдарын жеңілдікпен әкелуге белгіленген квотаны ескеру қажеттігін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кеден одағы Комиссиясының 2009 жылғы 27 қарашадағы №130 шешіміне сәйкес, электромобильдерге (ТН ВЭД коды 8703 80 000 2) әкелу кезінде тарифтік жеңілдік қарастырылған.

Сонымен қатар осы шешіммен Қазақстан Республикасына әкелуге арналған квота белгіленген – 15 000 бірлік.

2025 жылғы 25 қыркүйектегі жағдай бойынша елге 13 000-нан астам электромобиль әкелінді, бұл белгіленген лимиттің 87,2%-ын құрайды.


"Осылайша, тарифтік жеңілдікті қолдану арқылы әкелуге 1 900-ден аз электромобиль мүмкіндігі қалды", - делінген хабарламада.

Азаматтарға автокөлікті сатып алу және әкелу туралы шешім қабылдау кезінде қалған жеңілдік көлемін алдын ала ескеруге кеңес береміз, бұл мүмкін шектеулерден сақтануға көмектеседі.

Айдос Қали
