Сенатор аттракцион иелеріне жауапкершілікті күшейтуді талап етті
Сенат депутаты Нұрия Ниязова 2025 жылғы 2 қазанда өзінің депутаттық сауалында балалар аттракциондарының қауіпсіздігі мәселесін көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол 2025 жылдың жазында аттракциондар мен ойын алаңдарын пайдалануда бірқатар қайғылы оқиғалар тіркелгенін еске салды.
"Алматыда 11 жасар қыз ақаулы "Вальс" аттракционында ауыр бас-ми жарақатын алды. Ақтауда екі бала сынықпен ауруханаға түсті. Ал сауда орталықтарының бірінде балаға сәндік құрылым құлады. Қазіргі қолданыстағы заңдар қауіпсіздіктің тиісті деңгейін қамтамасыз етпейді. Техрегламент тек 2017 жылдан кейін шығарылған аттракциондарға қолданылады. Ондаған жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан нысандар үшін міндетті ережелер жоқ", – деді Ниязова.
Оның айтуынша, бірыңғай цифрлық тізілім жасалмаған, есепке қою процесі регламенттелмеген, уәкілетті орган айқындалмаған.
Депутат пайдалану тек іске қосу кезеңінде реттелетінін, ал оқиғаларды одан әрі пайдалануға, жөндеуге, сақтауға және тергеуге қойылатын талаптар белгіленбегенін атап өтті.
Осыған байланысты Ниязова келесілерді ұсынады:
- аттракциондар мен ойын алаңдарын қауіпсіз пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- уәкілетті органның өкілеттіктерін бекіту;
- цифрлық тізілім құру;
- меншік иесі-операторлардың жауапкершілігін есепке қою және міндетті сақтандыру рәсімдерін енгізу;
- персоналды аттестаттаудың кәсіби стандарты мен жүйесін әзірлеу;
- бұзушылықтар үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікті күшейту.
