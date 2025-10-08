Аида Балаева ҮЕҰ өкілдерімен өзара байланысты нығайту бағыттарын талқылады
Жиын барысында Аида Балаева соңғы уақытта ҮЕҰ мен салалық министрліктердің басшылары арасында онға жуық кездесу өткенін атап өтті. Бұл байланыс азаматтық қоғамды толғандыратын бірқатар өзекті мәселелер бойынша нақты шешімдер қабылдауға мүмкіндік берді. Министрдің пікірінше, бүгінгі жиын азаматтық сектормен әріптестікті одан әрі нығайтуға бағытталған маңызды қадам болмақ.
"Ұлттық құрылтай отырысында Мемлекет басшысы қоғамдағы өзекті мәселелерді шешуде мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдар арасындағы серіктестікті арттырудың маңызын атап өтіп, ҮЕҰ туралы заңнаманы және мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың критерийлерін жетілдіруді тапсырды. Осы мақсатта министрлік құрамына өңірлік сарапшылар мен азаматтық сектор өкілдерінен тұратын жұмыс топтарын құрды", - деді Аида Балаева.
Министрдің айтуынша, алдағы ХІІ Азаматтық форум қоғамдық институттардың қызметін жаңғыртуға және азаматтық қоғамның дамуына жаңа серпін бермек.
Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Кездесуде қатысушылар барлық тіркелген ҮЕҰ мен қайырымдылық ұйымдары туралы ашық ақпаратты қамтитын бірыңғай электронды портал (E-ҮЕҰ) құруды ұсынды. Бұл жүйе ұйымдардың қызметі, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар мен жобаларды іске асыру кезеңдері туралы деректерді ашық форматта ұсынуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар азаматтық жауапкершілікті арттыру, волонтерлікті дамыту және қоғамдағы келіспеушіліктердің алдын алу үшін медиация тетіктерін енгізу мәселелері талқыланды.
Министрлік тарапынан Мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру бойынша белсенді жұмыс жүргізіліп жатқаны атап өтілді. Атап айтқанда, үкіметтік емес ұйымдар туралы жаңа заң жобасын әзірлеу мақсатында өңірлік сарапшылар мен ҮЕҰ өкілдері қатысатын жұмыс топтары құрылды.
Кездесу қорытындысы бойынша мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес сектор арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға, сондай-ақ қоғамның дамуына бағытталған азаматтық бастамаларды қолдауға бағытталған нақты ұсыныстар әзірленді.