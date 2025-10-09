#Қазақстан
Қоғам

Президент қазақ жастарының орыс тілін жетік меңгергені маңызды деп есептейді

Қазақ тіліне бұрынғыдай көңіл бөліне береді – Президент, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 21:34 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев орыс тілінің елдер арасын жақындастыратын ортақ құндылық екенін атап өтіп, қазақ жастарының оны жетік меңгеруінің маңызын айтты. Сонымен қатар, бұл талап қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін нығайтуға кедергі болмайтынын да жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Бұл орайда елдерімізді біріктіретін, жалпы ортақ құндылығымыз саналатын орыс тілінің орны ерекше. Бірлескен күш-жігердің арқасында Халықаралық орыс тілі ұйымын құрғанымыз қуантады. Оның штаб-пәтері Сочи қаласында орналасқан. Ел алдында сөйлеген сөздерімде қазақ жастарының орыс тілін жетік меңгергені маңызды екенін айтып жүрмін. Бірақ бұл талап қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін одан әрі нығайтуға бағытталған жүйелі жұмыстарға кедергі келтірмейді. Құдай берген ана тілдеріміз конституциялық тәртіппен мемлекеттік мәртебеге ие болды. Сондықтан қазақ тіліне бұрынғыдай көңіл бөліне береді". Қасым-Жомарт Тоқаев

Ол сондай-ақ жастар биліктің қолдауымен екі, тіпті үш-төрт тілді оңай меңгере алатынына сенімді екенін айтты.

"Мұндай мысалдар әлемде аз емес. Анығын айтқанда, Қазақстандағы жағдай осындай. Еліміздің әр азаматы өзіне ыңғайлы тілде сөйлеуге құқылы. Бұл – "Бірлігіміз – әралуандықта" деп аталатын ұлттық саясатымыздың өзегі", - деді Мемлекет басшысы.
Президент: Тіліміздің тұғырын нығайтамыз деп, оны орыс тіліне қарсы қоймау керек
11:01, 03 қаңтар 2025
Президент: Тіліміздің тұғырын нығайтамыз деп, оны орыс тіліне қарсы қоймау керек
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақ тілі бизнестің, техниканың, ғылымның тіліне айналуда
15:51, 15 наурыз 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақ тілі бизнестің, техниканың, ғылымның тіліне айналуда
Мемлекет басшысы Сербия Президенті Александр Вучичпен телефон арқылы сөйлесті
15:56, 07 сәуір 2025
Мемлекет басшысы Сербия Президенті Александр Вучичпен телефон арқылы сөйлесті
