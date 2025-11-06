Мәдениет мәселелері бойынша заң жобасы Мәжіліске қайтарылды
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылдың 6 қарашасында Сенат депутаттары мәдениет, білім, отбасы және мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша заңнамалық түзетулерді Мәжіліске қайтарды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Сенат депутаты Талғат Жүнісовтың айтуынша, заңның мақсаты – мәдениет, білім, отбасы және мемлекеттік бақылау салаларындағы заңнаманы жетілдіру.
"Заңның негізгі ережелері мынадай: Мәдениет саласында – жергілікті атқарушы органдарға кітапхана қорларын сақтау және дамыту жөніндегі өкілеттіктерді беру; мемлекеттік кітапханаларға өз ғимараттарын ұсыну шартымен білім беру және мәдени іс-шараларды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету құқығын беру; мәдени-ойын-сауық іс-шараларын ұйымдастырушыларға концерт кезінде фонограмма пайдалануға шектеу қою (тек тележазбалар мен концерт өткізуге арналмаған алаңдардан басқа жағдайларда рұқсат етіледі); сондай-ақ жеке білім беру ұйымдарына атау беру немесе қайта атау кезінде ономастикалық комиссиямен келісу рәсімін енгізу", – деді Жүнісов.
Білім беру саласындағы түзетулер мыналарды қамтиды:
- халықаралық ғылыми байқаулардың жеңімпаздары мен оларды дайындаған педагогтарға бір реттік төлемдер енгізу;
- мемлекеттік тапсырыс негізінде оқыған, мемлекеттік жәрдемақы алған, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған немесе І топтағы мүгедектерге күтім жасап жүрген адамдарды мемлекеттік тапсырысты өтеу міндетінен босату;
- шетелдік резидентураларда, магистратураларда, аспирантураларда және докторантураларда оқыған азаматтарға мемлекеттік грантты өтеуді кейінге қалдыру мүмкіндігін беру;
- уәкілетті орган мен жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік мектептерді салу және күрделі жөндеу жөніндегі өкілеттіктерін нақтылау;
- уәкілетті органның өкілеттігін кеңейту: бірінші сынып оқушыларына бейімдеу бағдарламасын бекіту, техникалық және кәсіптік, сондай-ақ ортадан кейінгі білім беру ұйымдарының тиімділік рейтингін бағалау әдістемесін және олардың жіктелуін анықтау;
- ғылым және жоғары білім саласындағы уәкілетті органның құзыретін кеңейту: жоғары оқу орындары мен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының рейтингтік көрсеткіштерін бағалау әдістемесін, олардың жіктелу ережелерін, сондай-ақ Қазақстандағы халықаралық және шетелдік оқу орындарының (және/немесе филиалдарының) қызметі мен нысандарын реттейтін ережелерді бекіту.
Отбасы заңнамасы саласында енгізіледі:
- бала асырап алу, қамқоршы немесе қорғаншы тағайындау кезінде туыстарға басымдық беру;
- қамқоршы бола алатын адамдар тізімін кеңейту;
- қамқоршылардың заң талаптарына сәйкестігін міндетті түрде тексеру.
Бұдан бөлек, "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" кодекске балалар ұйымдарына және балалардың құқықтарын қорғау саласына қатысты санитарлық-эпидемиологиялық бақылаудың ерекше мемлекеттік тәртібі енгізіледі. Осыған сәйкес нормалар Кәсіпкерлік кодексіне және "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" заңға да енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript