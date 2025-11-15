#Халық заңгері
Қоғам

Орталық Азия және Әзербайжан басшылары Ислам өркениеті орталығына барды

Орталық Азия және Әзербайжан басшылары Ислам өркениеті орталығына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 18:46 Сурет: akorda.kz
Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттерінің басшылары Ислам өркениеті орталығына барды, деп хабарлайды Zakon.kz

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Президенттерге орталық ислам өркениетінің бір бөлшегі саналатын Өзбекстанның бай мәдени-рухани мұрасын терең зерттеу және насихаттау мақсатында құрылғаны жөнінде баяндалды.

Мұндағы ең басты жәдігер – Осман Құраны. Ал оның жан-жағында Құран сүрелерінің санына сәйкес 114 ежелгі кітап қойылады.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан мен Өзбекстан президенттері БАҚ өкілдеріне арналған брифинг өткізгенін хабарлағанбыз.

Айдос Қали
