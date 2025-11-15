Орталық Азия және Әзербайжан басшылары Ислам өркениеті орталығына барды
Сурет: akorda.kz
Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттерінің басшылары Ислам өркениеті орталығына барды, деп хабарлайды Zakon.kz
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президенттерге орталық ислам өркениетінің бір бөлшегі саналатын Өзбекстанның бай мәдени-рухани мұрасын терең зерттеу және насихаттау мақсатында құрылғаны жөнінде баяндалды.
Мұндағы ең басты жәдігер – Осман Құраны. Ал оның жан-жағында Құран сүрелерінің санына сәйкес 114 ежелгі кітап қойылады.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан мен Өзбекстан президенттері БАҚ өкілдеріне арналған брифинг өткізгенін хабарлағанбыз.
