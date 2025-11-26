Алматыда Түрксіб ауданындағы асфальтты қалыпқа келтіруге байланысты қозғалыс уақытша өзгереді
Алматыда Лавренев көшесі учаскелерінің бірінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталмыш мәлімдемені "Алматы жылу жүйесі" ЖШС жасады.
"2025 жылғы 26 қарашада сағат 23:00-ден 28 қарашада сағат 6:00-ге дейін Алматы қаласының Түрксіб ауданында Лавренев көшесі бойынша Наманганская көшесіндегі № 43а үйден Майлин көшесіне дейін, батыс жағымен автокөлік қозғалысы шектеледі".
Екі бағыттағы қозғалыс аталған учаскенің шығыс жағында ұйымдастырылатын болады.
"Мамандар анықтаған осы көшенің жүру бөлігінің астынан өтетін жылумен жабдықтау желілерінде асфальт жабынының шөгуін жою үшін уақытша шектеулер енгізіледі. Жұмыстарды мердігер ұйым кепілдік міндеттемелері шеңберінде жүргізетін болады",- делінген ақпаратта.
Бұл ретте, ведомство қала тұрғындары мен қонақтарын уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауға шақырды.
