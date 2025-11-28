Қасым-Жомарт Тоқаев: Ауылдағы сайлау саяси партиялардың аймақтардағы жұмысына тың серпін берді
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 28 қарашада ауыл әкімдерінің диалог-платформасында сөз сөйледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда мәліметіне сүйенсек, мемлекет басшысы онда ауылдағы сайлау саяси партиялардың аймақтардағы жұмысына тың серпін бергенін айтты.
"Олар өз үміткерлерін ұсынып, сайлауға белсене араласты. Саяси ұйымдардың 1500-ден астам өкілі әкім болып сайланды. Жаңа басшылардың қатарында алты партияның мүшелері бар. Ал 700-ден астам азамат өзін-өзі ұсынып, сайлауда жеңіске жетті". Қасым-Жомарт Тоқаев
Оның сөзінше, сайланған әкімдер жұмысқа кірісіп кетті, жалпы нәтиже жаман емес деуге болады. Ең бастысы, олар жергілікті жұрттың мұң-мұқтажын, шешімін таппай жатқан түйткілдерді жақсы біледі.
"Ауыл-аймақтың дамуына бөлінген бюджет қаражаты да тиімді игеріле бастады. Ауылдардың кірісі көбейді, мемлекет тарапынан берілетін қаржыға, яғни дотацияға тәуелділік азайып келеді. Жақында жүргізілген сауалнамаға сәйкес ауыл тұрғындарының 84 пайызы өз әкімдеріне сенетіні анықталды. Бұл – өте жақсы көрсеткіш. Сондықтан ауыл әкімдерін сайлау үдерісі алдағы уақытта да жалғасын табады",- деді ол.
Бұған дейін жиында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлеп, ауылды өркендету, ауыл әкімдері институтын одан әрі жетілдіру міндеттерін айқындағанын жазғанбыз.
