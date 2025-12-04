Қытайдағы жер сілкінісінен кейін тағы бір афтершок тіркелді
Сурет: pxhere
4 желтоқсан күні кешке Қазақстанның Ұлттық деректер орталығы (KNDC) Қытайда болған жер сілкінісінен кейін тағы бір афтершок болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Орталықтың жедел мәліметіне сәйкес, Астана уақытымен 15:52-де Қытай аумағында жер сілкінісі тіркелген.
"Эпицентр координаттары: солтүстік ендік 41.19°, шығыс бойлық 78.40°. Магнитудасы mpv=4.2, энергетикалық класы K=10.2", - делінген хабарламада.
Афтершок Қазақстан аумағында сезілмеген.
Еске салайық, бүгін, 4 желтоқсанда, сағат 12:45-те Алматыда жер сілкінісі болды. Қалада сезілген жерасты дүмпулерінен кейін қала тұрғындары мен қонақтары кеңселерден, ғимараттардан, сауда орталықтарынан жаппай сыртқа шықты. Метрополитен де уақытша жұмысын тоқтатты.
Жер сілкінісі ошағы Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай 277 шақырым қашықтықта орналасқан. Дүмпулер тек Алматыда емес, Қазақстанның ондаған елді мекенінде сезілді.
