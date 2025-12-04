#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Қоғам

Қытайдағы жер сілкінісінен кейін тағы бір афтершок тіркелді

Қытайдағы жер сілкінісінен кейін тағы бір афтершок тіркелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 17:28 Сурет: pxhere
4 желтоқсан күні кешке Қазақстанның Ұлттық деректер орталығы (KNDC) Қытайда болған жер сілкінісінен кейін тағы бір афтершок болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Орталықтың жедел мәліметіне сәйкес, Астана уақытымен 15:52-де Қытай аумағында жер сілкінісі тіркелген.

"Эпицентр координаттары: солтүстік ендік 41.19°, шығыс бойлық 78.40°. Магнитудасы mpv=4.2, энергетикалық класы K=10.2", - делінген хабарламада.

Афтершок Қазақстан аумағында сезілмеген.

Еске салайық, бүгін, 4 желтоқсанда, сағат 12:45-те Алматыда жер сілкінісі болды. Қалада сезілген жерасты дүмпулерінен кейін қала тұрғындары мен қонақтары кеңселерден, ғимараттардан, сауда орталықтарынан жаппай сыртқа шықты. Метрополитен де уақытша жұмысын тоқтатты.

Жер сілкінісі ошағы Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай 277 шақырым қашықтықта орналасқан. Дүмпулер тек Алматыда емес, Қазақстанның ондаған елді мекенінде сезілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы метросы жер сілкінісінен кейін жабылды
13:23, 04 наурыз 2024
Алматы метросы жер сілкінісінен кейін жабылды
Алматыда жер сілкінісінен кейін метро жұмысы уақытша тоқтатылды
15:24, Бүгін
Алматыда жер сілкінісінен кейін метро жұмысы уақытша тоқтатылды
Тағы бір афтершок: қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді
11:35, 11 ақпан 2024
Тағы бір афтершок: қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: