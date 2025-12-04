#Халық заңгері
  Ашық тақырып
  Қараңғы тақырып
  Жүйедегідей
Қоғам

Алматыда өртенген үйдің жертөлесінен ес-түссіз жатқан адам табылды

Алматыда өртенген үйдің жертөлесінен ес-түссіз жатқан адам табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 22:45 Сурет: Zakon.kz
Алматы құтқарушылары дереу реанимациялық шаралар жасап, ер адамның өмірін сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыдағы құтқарушылар Жетісу ауданындағы Белорусская көшесіне шақыртумен барды.

Тұрғын үйдің жертөлесінде тұрмыстық заттар жанып, қою түтін пайда болған.

"Барлау кезінде құтқарушылар жертөледен ес-түссіз жатқан 1973 жылы туған ер адамды тауып, сыртқа алып шықты. Оқиға орнында олар дереу реанимациялық шаралар жасап, оны өмірге қайтарды. Кейін ер адам жедел жәрдем қызметіне тапсырылды. Өрт толығымен сөндірілді", - делінген хабарламада.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Атырауда көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесінен ер адамның мәйіті табылды
01:12, 07 маусым 2023
Атырауда көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесінен ер адамның мәйіті табылды
Алматыда полицейлер тұрғынның өмірін сақтап қалды
16:15, 22 қаңтар 2025
Алматыда полицейлер тұрғынның өмірін сақтап қалды
Ақмола полицейлері ер адамның өмірін құтқарып қалды
10:33, 24 шілде 2024
Ақмола полицейлері ер адамның өмірін құтқарып қалды
