#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстандық фильм Пусан халықаралық кинофестивалінде көрсетілді

Кинотеатр, Пусан, қазақстандық фильм, халықаралық кинофестиваль, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 17:56 Сурет: pixabay
Режиссер Жаннат Алшанованың "Победителей видно на старте" дебюттік фильмі Азиядағы ең беделді кинофорумдардың бірі – Пусан халықаралық кинофестивалінің (BIFF) "A Window on Asian Cinema" бағдарламасында көрсетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Фильм ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің және Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген.

Жоба халықаралық копродукция аясында Франция, Нидерланд, Литва, Швеция елдерімен бірлесіп жасалды және Сауд Арабиясы Корольдігі де киноға қолдау көрсетті.

Фильмде 17 жастағы Мила есімді қыздың оқиғасы баяндалады. Ол ашық суда жүзетін команда құрамына кіргісі келеді. Сөйтіп еркін өмір сүріп, отбасындағы қиындықтан құтылмақ болады. Алайда мәреге жетер тұста оның өмірін өзгертетін таңдау жасауға тура келеді.

Басты рөлдерді Тамирис Жангазинова, литвалық актер Валентин Новопольски, сондай-ақ Әсел Қалиева мен Медина Сағындықова сомдады. Фильмнің қоюшы – операторы атақты француз маманы Каролин Шампетье.

Фильмнің түсірілімі 2024 жылдың тамыз–қыркүйек айларында Алматы қаласы мен Алматы облысында өтті. Постпродакшн жұмыстары 2025 жылдың жазында Франция, Нидерланд және Швецияда қатар жүргізілді.

BIFF – Азиядағы ең ірі әрі беделді кинофорум. Оның "A Window on Asian Cinema" бағдарламасы көрерменді аймақ режиссерлерінің үздік жұмыстарымен таныстырып, заманауи азиялық кинематографияның негізгі бағыттарын көрсетеді. Фестиваль – халықаралық премьераларды көрсетіп, фильмдерді әлемдік нарыққа шығаратын маңызды алаң.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
17:34, Бүгін
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
Астана туристердің көзімен: елордада міндетті түрде бас сұғу керек жерлер тізімі
14:40, Бүгін
Астана туристердің көзімен: елордада міндетті түрде бас сұғу керек жерлер тізімі
"Ауқымды жаһандық диалогқа алғашқы қадам": Токаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясындағы сөзінің мәні – сарапшы пікірі
16:56, 24 қыркүйек 2025
"Ауқымды жаһандық диалогқа алғашқы қадам": Токаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясындағы сөзінің мәні – сарапшы пікірі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: