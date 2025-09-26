Қазақстандық фильм Пусан халықаралық кинофестивалінде көрсетілді
Фильм ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің және Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген.
Жоба халықаралық копродукция аясында Франция, Нидерланд, Литва, Швеция елдерімен бірлесіп жасалды және Сауд Арабиясы Корольдігі де киноға қолдау көрсетті.
Фильмде 17 жастағы Мила есімді қыздың оқиғасы баяндалады. Ол ашық суда жүзетін команда құрамына кіргісі келеді. Сөйтіп еркін өмір сүріп, отбасындағы қиындықтан құтылмақ болады. Алайда мәреге жетер тұста оның өмірін өзгертетін таңдау жасауға тура келеді.
Басты рөлдерді Тамирис Жангазинова, литвалық актер Валентин Новопольски, сондай-ақ Әсел Қалиева мен Медина Сағындықова сомдады. Фильмнің қоюшы – операторы атақты француз маманы Каролин Шампетье.
Фильмнің түсірілімі 2024 жылдың тамыз–қыркүйек айларында Алматы қаласы мен Алматы облысында өтті. Постпродакшн жұмыстары 2025 жылдың жазында Франция, Нидерланд және Швецияда қатар жүргізілді.
BIFF – Азиядағы ең ірі әрі беделді кинофорум. Оның "A Window on Asian Cinema" бағдарламасы көрерменді аймақ режиссерлерінің үздік жұмыстарымен таныстырып, заманауи азиялық кинематографияның негізгі бағыттарын көрсетеді. Фестиваль – халықаралық премьераларды көрсетіп, фильмдерді әлемдік нарыққа шығаратын маңызды алаң.