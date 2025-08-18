#Қазақстан
Оқиғалар

Қазақстанда 12 ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы ұсталды – ІІМ

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 13:00 Фото: pexels
Ішкі істер министрлігі 2025 жылғы 18 тамызда "Заң мен Тәртіп" қағидаты бойынша 7 ай ішінде атқарылған жұмыстың нәтижесімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ есірткі қылмысы қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының міндетін атқарушы Данияр Мейірханның айтуынша, биыл жеті айда есірткіге қатысты 4655 құқықбұзушылық анықталды, олардың 2100-і ауыр және аса ауыр қылмыстар санатына жатады.

"Есірткі жасырушылардан бастап есірткі бизнесін ұйымдастырушыларға дейінгі қылмыстық схемалар ашылды. Ұйымдасқан қылмыстық топтарды құру және басқару фактілері бойынша 24 қылмыстық іс қозғалды, оның ішінде үш трансұлттық қылмыстық топ жойылды. 12 басшы мен 48 белсенді қатысушы ұсталды",- деді ол.

Жарқын мысалдардың бірі: халықаралық серіктестік аясында Ресей Федерациясымен бірлесіп, өткен жылдан бері іздеуде жүрген күдікті ұсталды. Ол ел аумағында синтетикалық есірткі өндіру бойынша бірнеше есірткі зертханасының жұмысын ұйымдастырған.

"Ағымдағы жылы 11 тоннадан астам есірткінің айналымға түсуіне жол берілмеді. Сонымен бірге синтетикалық есірткінің тәркіленген көлемі үш есеге артып, бір тоннадан асты. Есірткі өсірудің 322 фактісі және 76 контрабанда дерегі анықталды". Данияр Мейірхан

Жаңа цифрлық шешімдердің арқасында жастар арасында танымал есірткі сайттарының бұғатталуы үш есеге артты. Олардың саны 20 мың. Шоттарында 2,5 миллиард теңге жинақталған күдікті операциялармен байланысты 38 мың банк картасы бұғатталды.

"102 есірткі зертханасы жойылды: олардың 11 синтетика өндіру бойынша, 91 фитозертхана. Есірткі бизнесіне 110 млн АҚШ доллары көлемінде шығын келтірілді. Аталған бағытта жұмыс жалғасуда, – деп қорытындылады Данияр Мейірхан.

Бұған дейін Қазақстанда кімдер Мемлекеттік қордан төлем ала алатындығын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
