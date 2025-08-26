#Қазақстан
Тоқаев Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы елшісін қабылдады

Тоқаев Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы елшісін қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 12:45 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы елшісі Хань Чуньлинді қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 26 тамызда Ақорда мәлімдеді. 

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытай Халық Республикасына жасайтын алдағы сапарына дайындық мәселелері талқыланды. Сондай-ақ Тяньцзинде өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне және "ШЫҰ плюс" отырысына қатысу бағдарламасы пысықталды.

Президент еліміздің Қытаймен жан-жақты стратегиялық серіктестікті тереңдетуге баса мән беретінін атап өтті.

"Мемлекет басшысы ШЫҰ саммиті табысты өтіп, Ұйым тарихының жаңа кезеңіне жол ашатынына сенім білдірді. Бұл өңірлік сан қырлы байланыстарды одан әрі дамытуға ықпал етеді". Ақорда

Сондай-ақ, елші қазақ-қытай қарым-қатынасын барлық салада нығайтуға тың серпін беретін Бейжің мен Тяньцзиндегі іс-шараларды нәтижелі өткізуге бар күш-жігерін жұмсайтынын жеткізді.

Сонымен қатар кездесуде екі ел арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ықпалдастықты дамыту перспективасы қарастырылды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
