#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
533.87
621.64
6.64
Оқиғалар

"Қайрат" тарихты жазып, УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтті

&quot;Қайрат&quot; тарихты жазып, УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 00:29 Сурет: Zakon.kz
27 тамызға қараған түні өткен УЕФА Чемпиондар лигасының іріктеу плей-офф кезеңіндегі матчта қазақстандық "Қайрат" шотландиялық "Селтикті" пенальти сериясында 3:2 есебімен ұтып, тарихи жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өте шиеленісті өткен ойынның негізгі уақыты тең есеппен аяқталды. Одан кейін италиялық төреші Маурицио Марани жеңімпазды анықтау үшін қосымша 30 минут қосты.

Экстра-таймда шотландтар жеңіске жақын болды, алайда Қазақстан чемпионы қарсыластың жойқын шабуылдарына төтеп берді.

Жекпе-жектің тағдыры пенальти сериясында шешілді, бұл жолы "Қайратқа" сәттілік серік болды.

Матчтың басты қаһарманы алматылық команданың қақпашысы Темірлан Анарбеков атанды. Ол шотландиялықтардың үш бірдей 11 метрлік соққысын қайтарып, командасына жеңіс сыйлады.

Сурет: Zakon.kz

Осылайша, "Қайрат" алғаш рет өз тарихында УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне жолдама алды.

Еске салайық, бұған дейін Алматының Орталық стадионында УЕФА Чемпиондар лигасының гимні алғаш рет шырқалғанын хабарланған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Автомат пен пышақ ": Алматы полициясы Сайран маңындағы топтық төбелеске қатысты пікір білдірді
Оқиғалар
16:48, 26 тамыз 2025
"Автомат пен пышақ ": Алматы полициясы Сайран маңындағы топтық төбелеске қатысты пікір білдірді
"Жүргізуші куәлігін алып беремін": Астанада алаяқтық жасаған ер адам ұсталды
Оқиғалар
14:23, 26 тамыз 2025
"Жүргізуші куәлігін алып беремін": Астанада алаяқтық жасаған ер адам ұсталды
"Бар болғаны телефон сұрады": Алматы әуежайындағы өзін-өзі өртеу әрекетінің видеосы мен жаңа деректері ашылды
Оқиғалар
13:18, 26 тамыз 2025
"Бар болғаны телефон сұрады": Алматы әуежайындағы өзін-өзі өртеу әрекетінің видеосы мен жаңа деректері ашылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: