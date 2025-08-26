"Қайрат" тарихты жазып, УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтті
Өте шиеленісті өткен ойынның негізгі уақыты тең есеппен аяқталды. Одан кейін италиялық төреші Маурицио Марани жеңімпазды анықтау үшін қосымша 30 минут қосты.
Экстра-таймда шотландтар жеңіске жақын болды, алайда Қазақстан чемпионы қарсыластың жойқын шабуылдарына төтеп берді.
Жекпе-жектің тағдыры пенальти сериясында шешілді, бұл жолы "Қайратқа" сәттілік серік болды.
Матчтың басты қаһарманы алматылық команданың қақпашысы Темірлан Анарбеков атанды. Ол шотландиялықтардың үш бірдей 11 метрлік соққысын қайтарып, командасына жеңіс сыйлады.
Сурет: Zakon.kz
Осылайша, "Қайрат" алғаш рет өз тарихында УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне жолдама алды.
Еске салайық, бұған дейін Алматының Орталық стадионында УЕФА Чемпиондар лигасының гимні алғаш рет шырқалғанын хабарланған едік.