Ақорда президенттің Қазақстан халқына Жолдауына қатысты мәлімдеме жасады
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8 қыркүйекте өтетін Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 5 қыркүйекте Ақорда еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, жиынға Сенат пен Мәжіліс депутаттары, орталық мемлекеттік органдар басшылары, Ұлттық құрылтай мүшелері, қоғам өкілдері мен еңбеккерлер қатысады.
"Мемлекет басшысының Жолдауы сағат 11:00-ден бастап республикалық телеарналардан, сондай-ақ Ақорданың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан тікелей эфирде көрсетіледі",- делінген ақпаратта.
Бұған дейін мемлекет басшысы Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбекті қабылдағанын жазғанбыз.
