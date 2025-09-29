Маңғыстау облысында сарбаздардың суицид жасауға әрекеттенуі: Қорғаныс министрлігі түсініктеме берді
БАҚ-тарда тараған ақпаратқа сәйкес, Маңғыстау облысындағы әскери бөлімдердің бірінің жеті әскери қызметшісіне қатысты дәрігерлер қолдарынан кесік орындарын тіркеген. Тексеруден кейін үшеуін мамандар өз бақылауында қалдырып, ал төртеуін ата-аналары психикалық бұзушылықтар туралы анықтама рәсімдеп, үйлеріне алып кеткен.
Ауруханаға жатқызылғандардың бірінің анасы баласының өз-өзіне бірнеше рет қол жұмсауға әрекеттенуінің себебі әскердегі "дедовщина" мен жыныстық зорлық-зомбылық екенін айтты.
"Жеті әскери қызметшінің суицидтік мінез-құлқы туралы тараған бірқатар басылымдағы ақпарат шындыққа жанаспайды. Қазіргі уақытта медициналық мекемеге мерзімді қызметтің үш әскери қызметшісі жатқызылды, оларда суицидке бейімділік көріністері тіркелді. Олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ, олар барлық қажетті емдеу шаралары мен медициналық бақылаумен қамтамасыз етілген. Жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша олардың әскери қызметті одан әрі өткеру-өткермеуіне қатысты шешім қабылданатын болады", – деп Қорғаныс министрлігі түсініктеме берді.
Сондай-ақ құзырлы министрлік мынаны да нақтылай кетті:
"Тәжірибе көрсетіп отырғандай, мұндай әрекеттер кейде қызметтен жалтару үшін әдейі жасау сипатына ие болуы мүмкін. Барлық жағдайларды бейінді мамандар мұқият тексеріп, талдайды".
Сондай-ақ, ведомство бопсалау, заңсыз әрекеттер және жұмысқа мәжбүрлеп жегу фактілері бойынша құзыретті құқық қорғау органдары тексеру жүргізіп жатқандығын да жеткізді.
18 қыркүйекте Алматы облысында қайғылы оқиға болды: 19 жастағы мерзімді қызметтегі сарбаз дарға асылулы күйінде табылды.