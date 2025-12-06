#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Оқиғалар

Түркістан облысында жұдырығына ерік берген шенеунік жұмысынан айрылып тынуы мүмкін

Төбелес, Түркістан облысы, шенеунік, Әдеп, кеңес, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.12.2025 17:57 Сурет: unsplash
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Түркістан облысында төбелескен шенеунікті жұмыстан шығаруды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Агенттіктің Түркістан облысы бойынша департаменті әлеуметтік желіде қоғамдық резонанс тудырған мемлекеттік қызметшінің қатысуымен болған төбелес фактісі бойынша қызметтік тексеру жүргізді. Тексеру қорытындысы бойынша 2025 жылғы 5 желтоқсанда агенттіктің Түркістан облысы бойынша Әдеп жөніндегі кеңесі мынандай шешім қабылдады:

"Әдеп жөніндегі кеңестің шешімімен Түркістан облысы, Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының басшысы С. Жалықұлға қатысты қызметтік әдеп нормаларын бұзғаны үшін қызметінен босату түріндегі тәртіптік жазаны қолдану ұсынылды". Әдеп жөніндегі кеңес

Шенді тарапынан қоғамға жат мінез-құлық танытуы, сондай-ақ өзі өкілі болып табылатын мемлекеттік органның беделіне нұқсан келтіретін іс-әрекеттер жасауы жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды бұзуды айқындайтыны нақтыланады.

Бұған дейін Алматыда оқушының өз-өзіне қол жұмсауы тергеліп жатқаны, бұған қатысты әлеуметтік желіде буллинг туралы хабар тарағаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылау қағидалары: ережелер жаңартылды
13:24, 01 шілде 2024
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылау қағидалары: ережелер жаңартылды
Сарыағаштағы былық: Қауіпті қылмыскерге жеңіл жаза берген сот төрағасы жұмысынан босатылмақ
21:44, 08 қыркүйек 2023
Сарыағаштағы былық: Қауіпті қылмыскерге жеңіл жаза берген сот төрағасы жұмысынан босатылмақ
Президенттік кадрлық резервке іріктеуді мемлекеттік қызмет істері агенттігі жүзеге асырады
12:58, 20 қаңтар 2023
Президенттік кадрлық резервке іріктеуді мемлекеттік қызмет істері агенттігі жүзеге асырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: