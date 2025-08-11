#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Құқық

Қызылордада полицейлерден қашқан мас жүргізуші ұсталды

Мас жүргізуші, Қызылорда, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 17:12 Сурет: Zakon.kz
Қызылорда қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция қызметкерлері қала көшелерінің бірінде жол қозғалысы ережесін бұзған Sprinter автокөлігін тоқтатпақ болды. Алайда 46 жастағы қала тұрғыны полицейдің талабына бағынбай, қашып кетуге әрекеттенген, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталған оқиға 8 тамызда таңғы сағат 07:30 шамасында болған. 

"Тексеру барысында оның жеке балабақша тәрбиеленушілерін масаң күйде тасымалдағаны анықталды. Наркологиялық сараптама қорытындысына сәйкес, жүргізуші жеңіл дәрежелі алкогольдік масаң күйде болған. Тәртіп бұзушыға қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабы және басқа да баптар бойынша бірнеше хаттама толтырылды. Ол 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды және жеті жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылуы мүмкін. Автокөлік айып алаңына қойылды", делінген хабарламада.

Қызылорда қаласы полиция басқармасы тұрғындарды жол қозғалысы ережесін қатаң сақтауға, әсіресе көлік рөліне мас күйінде отырмауға шақырады.  

Бұған дейін Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалағаны белгілі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанда техникалық судың қауіпсіздігі туралы Техрегламент қабылданды
Құқық
15:56, Бүгін
Қазақстанда техникалық судың қауіпсіздігі туралы Техрегламент қабылданды
Қырғыз шекарашылары Қазақстанда оқудан өтеді
Құқық
15:47, Бүгін
Қырғыз шекарашылары Қазақстанда оқудан өтеді
Енді әскери резервист қайтыс болған жағдайда біржолғы өтемақы төленетін болады
Құқық
13:21, Бүгін
Енді әскери резервист қайтыс болған жағдайда біржолғы өтемақы төленетін болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: