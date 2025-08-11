Қызылордада полицейлерден қашқан мас жүргізуші ұсталды
Қызылорда қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция қызметкерлері қала көшелерінің бірінде жол қозғалысы ережесін бұзған Sprinter автокөлігін тоқтатпақ болды. Алайда 46 жастағы қала тұрғыны полицейдің талабына бағынбай, қашып кетуге әрекеттенген, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталған оқиға 8 тамызда таңғы сағат 07:30 шамасында болған.
"Тексеру барысында оның жеке балабақша тәрбиеленушілерін масаң күйде тасымалдағаны анықталды. Наркологиялық сараптама қорытындысына сәйкес, жүргізуші жеңіл дәрежелі алкогольдік масаң күйде болған. Тәртіп бұзушыға қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабы және басқа да баптар бойынша бірнеше хаттама толтырылды. Ол 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды және жеті жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылуы мүмкін. Автокөлік айып алаңына қойылды", делінген хабарламада.
Қызылорда қаласы полиция басқармасы тұрғындарды жол қозғалысы ережесін қатаң сақтауға, әсіресе көлік рөліне мас күйінде отырмауға шақырады.
