Қазақстанда балаларды қосымша білім беру ұйымдарына қабылдау қағидалары өзгерді
Мемлекеттік қызмет алу үшін қазақстандықтар қызмет берушіге (яғни балаларға қосымша білім беру ұйымына) қағаз түрінде немесе жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелері арқылы, не "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы құжаттарды ұсынуы тиіс.
Құжаттар тізіміне мыналар кіреді:
- ата-ананың (немесе өзге де заңды өкілдерінің) өтініші;
- ата-ананың (немесе өзге де заңды өкілдерінің) жеке басын куәландыратын құжат және баланың туу туралы куәлігі немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (тұлғаны сәйкестендіру үшін);
- №027/у нысанындағы медициналық анықтама;
- "Жеке деректер және оларды қорғау туралы" заңға сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажет шектеулі қолжетімділіктегі жеке деректерге қол жеткізуге қызмет алушының келісімі.
Ата-ананың (немесе өзге де заңды өкілдерінің) жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтерді мемлекеттік корпорация қызметкері "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Одан кейін қызмет берушінің кеңсесі немесе мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдап, құжаттардың толықтығын тексереді және электрондық форматта қолхат рәсімдейді.
Мемлекеттік корпорация қызметкері ата-ананың жеке басын куәландыратын құжат және баланың туу туралы куәлігі туралы мәліметтерді "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Құжаттар толық ұсынылмаған немесе мерзімі өтіп кеткен жағдайда, қызмет беруші немесе мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген жағдайда қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді.
Мемлекеттік корпорация қызметкері өтініш түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде құжаттарды курьер арқылы қызмет берушіге жолдайды.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері:
- мемлекеттік қызмет алу үшін ұсынылған құжаттардың және (немесе) ондағы мәліметтердің шындыққа сәйкес келмеуі;
- "Жеке деректер және оларды қорғау туралы" заңға сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажет шектеулі қолжетімділіктегі жеке деректерге қызмет алушының келісімінің болмауы.
Балаларға қосымша білім беру ақылы негізде қызмет көрсететін ұйымдарға қабылданғаннан кейін төленеді.
Қағидаларға жаңа тармақтар да енгізілді.
Ішкі істер органдарында есепте тұрған девиантты мінез-құлықты балалар проактивті форматта басым тәртіппен балаларға қосымша білім беру ұйымдарына қабылданады.
Балаларға қосымша білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілеріне қызмет проактивті тәсілмен, яғни қызмет берушінің бастамасымен мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы, егер қызмет алушының ұялы телефоны "электрондық үкімет" веб-порталында (www.egov.kz) тіркелген болса, көрсетілуі мүмкін. Бұл келесілерді қамтиды:
- қосымша білім беру бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуге сұрау салумен қызмет алушыға автоматты хабарлама жіберу;
- проактивті қызмет көрсетуге және өзге де қажетті мәліметтерді, оның ішінде шектеулі қолжетімділіктегі деректерді, қызмет алушының ұялы байланыс құрылғысы арқылы алу.
Қызмет алушыдан жауап күту мерзімі сұрау алған сәттен бастап жиырма төрт сағатты құрайды.
Сондай-ақ, егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа жүгіну ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабының 5-тармағына сәйкес сотқа дейінгі тәртіппен шағымданғаннан кейін ғана мүмкін болады.
Бұйрық 2025 жылғы 23 тамызда күшіне енеді.