Сумен жабдықтау жүйелерін салуға және реконструкциялауға субсидиялар: қағидалар бекітілді
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
- жобаларды техникалық қолдау, бұл техникалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыруды қамтиды;
- капиталды қажет ететін шығыстар, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жабдықты, материалдарды сатып алуға арналған шығыстар.
Субсидия мерзімі өтіп кеткен қарыздық берешек бойынша есептелген және төленген пайыздарды төлеу жөніндегі шығындарды өтеуге, сондай-ақ жарғылық капиталға қатысу мақсатында, субсидия алушының шаруашылық қызметінің шығыстарын жабуға, оператор көрсеткен қызметке ақы төлеуге берілмейді.
Бөлінген қаражатты тиімді және нысаналы пайдалануды қамтамасыз ету, инвестициялық жобаның тікелей көрсеткіштеріне қол жеткізу, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іс-шараларын орындау субсидиялаудың шарттардың бірі болып табылады.
Бұл ретте, субсидиялау шеңберінде іске асыру жоспарланған іс-шаралар мемлекеттік қолдаудың басқа шаралары шеңберінде қарастырылған жағдайда субсидия берілмейді.
Субсидияны алушы субсидияның қаражатын тек қана инвестициялық жоба мен үшжақты шартта көзделген мақсаттарға пайдаланады.
Субсидия мынадай өлшемшарттар сақталған жағдайда беріледі:
- инвестициялық жобаның және инвестициялық жобада көзделген іс-шараларды іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі;
- қаржы институтының қаражаты есебінен алынған қарыз есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы;
- есептермен және тиісті құжаттармен расталатын субсидияның экономикалық негізділігі;
- сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау және жаңғырту кезінде энергия тиімділігі және ресурс үнемдеу жөнінде іс-шаралар жүргізу;
- бірыңғай техникалық саясатты, оның ішінде технологияларды, материалдар мен жабдықтарды қолдану;
- сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау және жаңғырту кезінде отандық тауар өндірушілерді тарту.
Субсидия беру мынадай негіздерде жүзеге асырылады:
- инвестициялық жобаға арналған техникалық – экономикалық негіздемені (ТЭН) және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманы;
- ТЭН және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң қорытындысы;
- инвестициялық жобаға субсидия беру туралы шешім қабылдау үшін әкімшіге ұсынылатын оператордың қорытындысы;
- субсидия алушының үш жақты шарттың талаптарын сақтауы;
- инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындауды талдаудың нәтижелері бойынша табиғи монополиялар салаларындағы уәкілетті органның қорытындысы.
Үшжақты шарт мынадай бөлім шарттарды қамтиды:
- субсидия беру мақсаты;
- субсидияның мөлшері;
- валютасы;
- игеру кезеңі – субсидия берілу мақсаттарына сәйкес іс-шараларды іске асыру үшін субсидия алушы субсидияны пайдалана алатын уақыт кезеңі;
- ақы төлеу мерзімдері;
- міндеттерді сақтамағаны үшін санкциялар.
Бұйрық 2025 жылғы 31 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.