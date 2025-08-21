#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Құқық

Сумен жабдықтау жүйелерін салуға және реконструкциялауға субсидиялар: қағидалар бекітілді

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, работник, работники завода, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 15:56 Фото: akorda.kz
Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2025 жылғы 7 тамыздағы бұйрықпен сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

  • жобаларды техникалық қолдау, бұл техникалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыруды қамтиды;
  • капиталды қажет ететін шығыстар, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жабдықты, материалдарды сатып алуға арналған шығыстар.

Субсидия мерзімі өтіп кеткен қарыздық берешек бойынша есептелген және төленген пайыздарды төлеу жөніндегі шығындарды өтеуге, сондай-ақ жарғылық капиталға қатысу мақсатында, субсидия алушының шаруашылық қызметінің шығыстарын жабуға, оператор көрсеткен қызметке ақы төлеуге берілмейді.

Бөлінген қаражатты тиімді және нысаналы пайдалануды қамтамасыз ету, инвестициялық жобаның тікелей көрсеткіштеріне қол жеткізу, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іс-шараларын орындау субсидиялаудың шарттардың бірі болып табылады.

Бұл ретте, субсидиялау шеңберінде іске асыру жоспарланған іс-шаралар мемлекеттік қолдаудың басқа шаралары шеңберінде қарастырылған жағдайда субсидия берілмейді.

Субсидияны алушы субсидияның қаражатын тек қана инвестициялық жоба мен үшжақты шартта көзделген мақсаттарға пайдаланады.

Субсидия мынадай өлшемшарттар сақталған жағдайда беріледі:

  • инвестициялық жобаның және инвестициялық жобада көзделген іс-шараларды іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі;
  • қаржы институтының қаражаты есебінен алынған қарыз есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы;
  • есептермен және тиісті құжаттармен расталатын субсидияның экономикалық негізділігі;
  • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау және жаңғырту кезінде энергия тиімділігі және ресурс үнемдеу жөнінде іс-шаралар жүргізу;
  • бірыңғай техникалық саясатты, оның ішінде технологияларды, материалдар мен жабдықтарды қолдану;
  • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау және жаңғырту кезінде отандық тауар өндірушілерді тарту.

Субсидия беру мынадай негіздерде жүзеге асырылады:

  • инвестициялық жобаға арналған техникалық – экономикалық негіздемені (ТЭН) және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманы;
  • ТЭН және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң қорытындысы;
  • инвестициялық жобаға субсидия беру туралы шешім қабылдау үшін әкімшіге ұсынылатын оператордың қорытындысы;
  • субсидия алушының үш жақты шарттың талаптарын сақтауы;
  • инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындауды талдаудың нәтижелері бойынша табиғи монополиялар салаларындағы уәкілетті органның қорытындысы.

Үшжақты шарт мынадай бөлім шарттарды қамтиды:

  • субсидия беру мақсаты;
  • субсидияның мөлшері;
  • валютасы;
  • игеру кезеңі – субсидия берілу мақсаттарына сәйкес іс-шараларды іске асыру үшін субсидия алушы субсидияны пайдалана алатын уақыт кезеңі;
  • ақы төлеу мерзімдері;
  • міндеттерді сақтамағаны үшін санкциялар.

Бұйрық 2025 жылғы 31 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлттық экономика министрлігіне жаңа функция берілді
Құқық
16:46, Бүгін
Ұлттық экономика министрлігіне жаңа функция берілді
Қазақстанда рұқсатсыз жұмыс істейтін шетелдіктердің тізімі нақтыланды
Құқық
15:44, Бүгін
Қазақстанда рұқсатсыз жұмыс істейтін шетелдіктердің тізімі нақтыланды
Ұшақ пен пойыз билеттері туралы қандай мәліметтер құқық қорғау органдарына беріледі
Құқық
15:16, Бүгін
Ұшақ пен пойыз билеттері туралы қандай мәліметтер құқық қорғау органдарына беріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: