#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
535.99
626.36
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
535.99
626.36
6.64
Құқық

Үкімет мемлекеттік басқару тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын жаңартты

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 14:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 18 тамыздағы қаулысымен ҚР мемлекеттік басқаруды дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған сәйкес орталық және жергілікті атқарушы органдарға, ҚР Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдарға, сондай-ақ Іс-қимыл жоспарын орындауға жауапты мүдделі ұйымдарға:

  • Іс-қимыл жоспарын жүзеге асыру жөнінде шаралар қабылдау;
  • жарты жылдық негізде 5 шілдеге және 20 желтоқсанға дейін ҚР Ұлттық экономика министрлігіне Іс-қимыл жоспарын іске асыру барысы туралы ақпаратты ұсыну міндеттеледі.

Өз кезегінде ҚР Ұлттық экономика министрлігі жарты жыл сайын 25 шілдеге және 5 қаңтарға дейін ҚР Үкіметі Аппаратына Іс-қимыл жоспарын іске асыру барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынуы тиіс.

Сонымен қатар, ҚР мемлекеттік басқаруды дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2030 жылға дейінгі Іс-қимыл жоспары жаңа редакцияда ұсынылды.

Атап айтқанда, жоспар азаматтардың қажеттіліктеріне негізделген проактивті мемлекеттік қызметтерге көшуге бағытталған.

Күтілетін нәтижелер:

  • 2030 жылға қарай "электрондық үкімет" даму индексі (БҰҰ бойынша) – 0,89-ға жетеді;
  • 2030 жылға дейін 50 негізгі мемлекеттік қызмет бойынша адам факторын толықтай алып тастау және қызмет көрсету мерзімін 20 минутқа дейін қысқарту;
  • 2030 жылға қарай мемлекеттік қызметтердің кемінде 90%-ы тек электрондық форматта көрсетілуі тиіс;
  • 2030 жылға қарай әлеуметтік осал топтарға көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің кемінде 50%-ы проактивті түрде ұсынылуы қажет.

Қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Құқық қорғау қызметіне түсушілерді тестілеу: ережеге өзгерістер енгізілді
Құқық
16:59, Бүгін
Құқық қорғау қызметіне түсушілерді тестілеу: ережеге өзгерістер енгізілді
Қазақстанда салық төлеушілерді жаңа тәсілмен тіркеу жоспарлануда
Құқық
16:28, Бүгін
Қазақстанда салық төлеушілерді жаңа тәсілмен тіркеу жоспарлануда
Қазақстанда азаматтыққа қабылдау кезінде мемлекеттік тілді білу талаптары өзгертілді
Құқық
14:04, Бүгін
Қазақстанда азаматтыққа қабылдау кезінде мемлекеттік тілді білу талаптары өзгертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: