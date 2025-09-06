#Қазақстан
Құқық

Бұрынғы әйелімен жанжалдасып, балағат сөздер айтқан павлодарлық 10 тәулікке қамалды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 13:50 Фото: zakon.kz
Павлодар облысында ер адам бұрынғы әйелімен жанжалдасып, ол үшін заң алдында жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облыстық ПД "Бақытты отбасы – бақытты ел" акциясы аясында тұрғылықты жері бойынша отбасында құқық бұзушылық жасауға бейім, оның ішінде отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласында құқыққа қайшы әрекеттер жасағаны, сондай-ақ алкогольдік ішімдіктер мен есірткі заттарын теріс пайдаланғаны үшін профилактикалық есепте тұрған 2500-ден астам адам тексерілгенін хабарлайды.

"Осы кезеңде 21 қорғаныс ұйғарымы шығарылды, құқық бұзушының мінез-құлқына қатысты сегіз ерекше талап қойылды және отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы бұзушылықтар үшін 33 әкімшілік хаттама толтырылды". Павлодар облысы ПД

Мысалы, Павлодар ауданының ауылдарының бірінде ер адам өзінің бұрынғы әйеліне барып жанжал шығарған, оны балағаттаған.

"Ұртоқпақ ер адамға қатысты отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы бұзушылықтар үшін әкімшілік хаттама толтырылып, Павлодардың әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды. Сот шешімімен оған 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алу түрінде жаза тағайындалды және қорғау ұйғарымы шығарылды". Павлодар облысы ПД

Полицейлер тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілерін назардан тыс қалдыру аса ауыр қылмыстарға әкелуі мүмкін екенін айтады. Отбасы мүшелерінің, туыстарының заңсыз әрекеттеріне ешкім төзбеуі керек. Егер сіз тұрмыстық зорлық-зомбылықтың куәгері немесе құрбаны болсаңыз, полицияға - "102" нөміріне хабарласыңыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
