АТР-500 турнирінде тағы бір сенсация: Тейлор Фриц жарыс жолынан шығып қалды

Әлемдік рейтингте 10-шы орында тұрған америкалық теннисші осы тізімде 215-ші орында тұрған жапондық Синтаро Мочизукиге жол беріп, сенсация орын алды. Есеп: 6:0, 4:6, 6:7 (2:7). Жапондық үшін бұл - өз мансабындағы үздік теннисшіні шаң қаптырған алғашқы жеңісі екен. Жарыстан соң Мочизуки сұқбат беріп, өз эмоциясымен бөлісті.

Ширек финалда Мочизуки Алексей Попыринмен (Австралия) ойнайтын болады.

FIRST TOP 10 WIN 💙@ShintaroMOCHIZU stuns the No. 1 seed, Taylor Fritz, 0-6 6-4 7-6, to secure his place in the Tokyo quarter-finals! ⚡️@japanopentennis | #kinoshitajptennis pic.twitter.com/LCqHRMTIzH