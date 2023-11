Роналду бір жыл бойы жинаған ұпайы бойынша өз рекордын 10-рет қайталады

Португалдық форвард Сауд Арабиясы чемпионаты аясында "Әл-Охдудпен" болған ойында жүзеге асырған дубльден кейін осындай цифрлық көрсеткіштерге ие болды. Бұл ойында оның командасы 3:0 есебімен қарсыласын жеңді. Осылайша, Роналду 2023 жылғы "Әл-Насыр" мен Португалия құрамасы сапында 48 гол соғып, 13 рет берген пасы голға айналған.



Осылайша "Әл-Насырдың" капитаны соңғы 5 жылда алғаш рет "60+ ұпай" шегіне жете алды.

Бұған дейін Роналду бұл көрсеткішке 9 рет қол жеткізген, оның абсолютті рекорды 2013 жылы болды. Ол кезде Роналду 84 ұпай жинаған болатын (69+15).

2010 ✅

2011 ✅

2012 ✅

2013 ✅

2014 ✅

2015 ✅

2016 ✅

2017 ✅

2018 ✅

2023 ✅



