Александр Бублик Мадридтегі "Мастерсте" сенсация жасады

Кездесу Александр Бубликтің пайдасына, 3:6, 7:6, 6:4 есебімен аяқталды.

What Bublik wants, Bublik gets ⚡️



A quarter-finalist in 2021, Alexander Bublik is back in the last 16 - outmanoeuvring Shelton 3-6 7-6(2) 6-4!#MMOpen pic.twitter.com/SqsP6wpkHe