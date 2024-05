Жазатайым оқиға: Новак Джокович қолтаңба беру кезінде басын ұстап, жерге жата қалды

Басына бөтелке тиген серб теннисшісі басын ұстап, жерге домалай кетті.

Someone hit Novak Djokovic in the head with a metal water bottle. Hope he's okay

Турнирді ұйымдастырушылар теннисшіден қолтаңба алуға тырысқан жоғарыдағы жанкүйерлердің бірінің сөмкесінен су толы алюминий бөтелке сусып түскенін айтады. Ұйымдастырушылар сөзін растау үшін желіде видео жариялады, онда бөтелкенің спортшыға қасақана лақтырылмағанын анық көруге болады.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

