Александр Бублик АТР 500 турнирін жеңіспен бастады

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қазақстанның бірінші ракеткасы австралиялық Макс Пёрселлмен кездесіп, екі сет қорытындысы бойынша жеңіске жетті. Есеп - 7:6, 6:4.

Келесі айналымда Бублик америкалық Кристофер Юбенкспен жолығады.

Айта кетелік, Александр Бублик былтыр осы турнирде топ жарған болатын.

Title Defence Underway 💪@BublikAlexander comes through against Purcell 7-6 6-4#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/qkDGncESNM