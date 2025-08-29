Нора Джеруто Цюрихте өтіп жатқан "Гауһар лига" кезеңінде күміс жүлдеге қол жеткізді
Сурет: olympic.kz
Жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Нора Джеруто Цюрихте (Швейцария) өтіп жатқан "Гауһар лига" кезеңінде екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемдік беделді турнирде жеңіл атлет 3000 метрге тосқауылдар арқылы жүгіруден 9:10.87 нәтижесімен мәре сызығын екінші болып кесті.
Кения спортшысы Фейт Черотич 8:57.24 көрсеткішімен жеңіске жетті.
Үздік үштікті Тунис атлеті Марва Бузаяни 9:12.03 нәтижесімен түйіндеді.
