#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Нора Джеруто Цюрихте өтіп жатқан "Гауһар лига" кезеңінде күміс жүлдеге қол жеткізді

Жеңіл атлет Нора Джеруто Цюрихте өтіп жатқан &quot;Гауһар лига&quot; кезеңінде күміс жүлдеге қол жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 17:02 Сурет: olympic.kz
Жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Нора Джеруто Цюрихте (Швейцария) өтіп жатқан "Гауһар лига" кезеңінде екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік беделді турнирде жеңіл атлет 3000 метрге тосқауылдар арқылы жүгіруден 9:10.87 нәтижесімен мәре сызығын екінші болып кесті.

Кения спортшысы Фейт Черотич 8:57.24 көрсеткішімен жеңіске жетті.

Үздік үштікті Тунис атлеті Марва Бузаяни 9:12.03 нәтижесімен түйіндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші медалін жеңіп алды
Спорт
19:03, Бүгін
Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші медалін жеңіп алды
Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатында Болгарияға есе жіберді
Спорт
18:15, Бүгін
Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатында Болгарияға есе жіберді
Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында тағы екі жүлде жеңіп алды
Спорт
17:10, Бүгін
Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында тағы екі жүлде жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: