Спорт

Назым Қызайбай бокстан әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды

Назым Қызайбай бокстан әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 16:39 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Назым Қызайбай Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем біріншілігінің күміс жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 48 келіге дейінгі салмақтың ақтық жекпе-жегінде үндістандық Минакшимен қолғап түйістірді.

Алғашқы раундта Минакши 4:1 есебімен басым түсті. Екінші кезең 3:2 есебімен Назым Қызайбайдың пайдасына аяқталды. Дегенмен төрешілердің шешімі бойынша үндістандық боксшы жеңіске жетті.

Осылайша, Назым Қызайбай (48 келіге дейін) Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы жүлдені салды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Боксшы Махмұд Сабырхан екі дүркін әлем чемпионы атанды
17:40, Бүгін
Боксшы Махмұд Сабырхан екі дүркін әлем чемпионы атанды
Бокстан әлем чемпионатының финалдық кезеңі: 8 қазақстандық спортшы алтын медаль үшін таласады
12:43, Бүгін
Бокстан әлем чемпионатының финалдық кезеңі: 8 қазақстандық спортшы алтын медаль үшін таласады
Бокстан ӘЧ-2025: Назым Қызайбай ширек финалға өтті
22:59, 09 қыркүйек 2025
Бокстан ӘЧ-2025: Назым Қызайбай ширек финалға өтті
