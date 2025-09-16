Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Түркияда өтетін турнирде бақ сынайды
16 қыркүйекте Түркияның Каппадокия қаласында үстел теннисінен халықаралық WTT Feeder Cappadocia II турнирі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталмыш жарысқа Австрия, Әзірбайжан, Англия, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Грекия, Дания, Мысыр, Иран, Үндістан, Испания, Қазақстан, Корея, Колумбия, Румыния, Словакия, Словения, Сингапур, Түркия, Тайбэй, Өзбекстан, Чили, Швейцария және Жапония спортшылары қатысады.
Қазақстан атынан Дастан және Айдос Кенжіғұловтар, Жанерке Көшкімбаева, Ескендір Харки, Сарвиноз Миркадирова, Санжар Жұбанов, Ангелина Романовская, Әнел Бақыт, Бақдәулет Әкімәлі, Владислав Захаров және Ырысбек Артықметов бақ сынайды.
