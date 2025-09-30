Мбаппенің хет-тригі "Реалға" "Қайратты" ірі есеппен жеңуге көмектесті
Алғашқы таймда "корольдік клуб" небәрі бір гол соққан еді. Алайда екінші таймда артықшылығын айқын көрсетті.
Бұл ойында "корольдік клубтың" француз шабуылшысы Килиан Мбаппе жарқырап көрінді. Ол қақпашымыз Шерхан Қалмұрзаны екі мәрте қапы қалдырды. Алғашқы таймдағы голын қоса есептегенде, "Алтын бутса" иегері матчта хет-трик жасады.
Кездесу соңына қарай Эдуардо Камавинга мен Брахим Диас та гол соғып, таблодағы есепті 0:5-ке жеткізді.
Жеңіліске қарамастан, алматылық команда кей сәттерде жақсы ойнап, бірнеше мүмкіндік те жасады. Бірақ сәттілік серік бола қоймады.
Тіпті бір сәтте Рафаэль Оразбахтиннің шәкірттері пенальти соғу құқығын иеленген. Алайда VAR жүйесі 11 метрлік соққыны жоққа шығарды.
Осылайша, "Қайраттың" мадридтік "Реалға" қарсы тарихи ойыны ірі есеппен аяқталды.