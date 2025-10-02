#Қазақстан
Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Денис Тен мемориалында қысқа бағдарламада жеңіске жетті

Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Денис Тен мемориалында қысқа бағдарламада жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 22:21
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Алматыда өтіп жатқан Денис Тен мемориалында қысқа бағдарламада бірінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлем чемпионатының күміс жүлдегері 95.01 ұпай жинап, жарыстың аралық көшбасшысы атанды.

Екінші орынды Грузия спортшысы Ника Егадзе иеленді - 87.58 ұпай. АҚШ өкілі Джейсон Браун 86.61 ұпаймен үшінші нәтижені көрсетті.

Қазақстандықтар арасынан Диас Жиренбаев жетінші орынға табан тіреді (77.14), Никита Кривошеев - 16-шы (59.33), Олег Мельников - 17-ші орынға жайғасты (54.19).

Айта кетейік, еркін бағдарлама 4 қазанда өтеді.

Айдос Қали
