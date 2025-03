Илон Маск роботтар мен адамдардың Марсқа қашан ұшырылғалы жатқанын айтты

Бұл туралы Маск 15 наурызда Х әлеуметтік желісінде жазып, адамзаттың ғарышты жаулауы жайлы жоспарларымен бөлісті. Оның айтуынша, Марсты игеру туралы арманның орындалуына екі қадам және бірнеше жыл қалды.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN