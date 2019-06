Мексиканың мақтанышы. Ұшақ жолаушысы атқылаған вулканды видеоға түсірді

Мексикадағы Попокатепетл вулканының атқылап жатқан сәтін ұшақ ішіндегі жолаушы видеоға түсіріп, желіге шығарды, деп хабарлайды РИА Новости.

Вулканның көкке көтерілген күлі батып бара жатқан күн сәулесімен қызарып тұр.

Sitting in a plane, passengers captured Mexico's #Popocatépetl volcano spewing ash from their windows pic.twitter.com/L9A7u5dp2X