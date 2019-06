Ұрыста тұрыс жоқ. Қарсыласын 9 секундта нокаутқа жіберді

Ережесіз жекпе-жек – UFC Fight Night 154 турнирінің іріктеу кездесулерінің бірі тоғыз секунд өтпей жатып аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Суринамдық спортшы Жаирзиньо Розенструйк америкалық қарсыласы Аллен Краудерді сұлатып салды. Бұл Розенструйктің қатарынан сегізінші жеңісі болып отыр.

JUST. LIKE. THAT! ????@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949