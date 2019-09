Қазақстанда пойыз билеті 10 процентке қымбаттады

Қазақстанда теміржол жолаушылар тасымалының 11 бағыты бойынша билет құны 10 процентке өсті.

Қазақстанда 21 қыркүйектен бастап өңірлер арасына қатынайтын кейбір жолаушылар пойызына билеттер 10 пайызға қымбаттады, деп хабарлайды Zakon.kz "Жолаушылар тасымалы" АҚ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Олар:

No 085/086 - Нұр-Сұлтан-Сарыағаш;

No 021/022 - Қызылорда-Семей;

No 313/314 - Атырау-Маңғыстау;

No 339/340 - Павлодар-Пресногорьковская;

No 373/374 - Алматы-Жезқазған;

No 377/378 - Алматы-Маңғыстау;

No 603/604 - Нұр-Сұлтан-Арқалық бағытындағы пойыздар және No 085/086 - Қарағанды-Сарыағаш; No 021/022 - Алматы-Семей; No 22/6941/6942/21 - Алматы-Достық; No 339-55/56-154 - Павлодар-Қызылорда.

