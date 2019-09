Румын қызы хиджаб киіп шыққан қарсыласын қылқындырып жеңді

Румынияның Сибиу қаласында MMA Real Xtreme Fighting 35 турнирі өтті.

Кештің басты кездесуінде 56,7 келі салмақ дәрежесіндегі румын қызы Анна Мария Паль мен Иран өкілі Самерех Киани жекпе-жек өткізді.

Айқас тағдыры 19 секунд ішінде шешілді. Румын қызы қылқындыру әдісін қолданып, ирандық қарсыласы есінен танып қалды. Айтпақшы, оның қарсыласы алаңға хиджабпен шыққан болатын.

Ana Maria Pal (Romania) vs. Kiani Samereh (Iran). That was actually kind of disturbing. #RXF pic.twitter.com/L9oRPBBBZn