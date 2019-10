Антарктикадан 315 миллиард тонналық алып айсберг бөлініп кетті

Шығыс Антарктидада соңғы 50 жыл ішіндегі ең ірі айсберг Эймери мұзды қайраңынан морт үзілді, деп хабарлайды fakty.com.ua.

D28 айсбергінің ауданы 1,6 мың шаршы шақырым. Көлемі жағынан ол Шотландияның Скай аралымен бірдей.

Қалыңдығы 210 метрге жетеді, ал салмағы – шамамен 315 миллиард тонна. Бұл айсбергті ғалымдар мұқият қадағаламақ, өйткені ол мұхиттағы кемелерге үлкен қауіп төндіреді.

Everyone loves a big berg. Amery finally calves the expected whopper, but it's not the famous "Loose Tooth" segment. D28 is "the molar compared to a baby tooth" says @helenafricker https://t.co/c2LAsWXtsa Thanks @CopernicusEU & @StefLhermitte. We❤️Sentinel-1 pic.twitter.com/JRv0Dvd06t