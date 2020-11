Эдвард Сноуден Ресей азаматтығын алады

АҚШ ұлттық қауіпсіздік агенттігінің бұрынғы қызметкері Эдвард Сноуден Ресей Федерациясы азаматтығын алуға өтініш берді, деп жазады centralasian.org.

Бұл туралы ол твиттерде хабарлады:

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e