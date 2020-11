"Болашақ" стипендиясы иегерлерінің тізімі жарияланды

Комиссияның екі отырысының қорытындысы бойынша 163 стипендия тағайындалды. Олар: "магистратура" – 143, "докторантура" – 13 және "тағылымдама" бағдарламасы бойынша - 7.

Айта кетсек, 30 қазанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Қ.Е. Көшербаевтың төрағалығымен Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысы өтті. Комиссия екі мәселені қарады: конкурстық іріктеуден өткен үміткерлерге "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау және оның жекелеген иегерлерін "Болашақ" халықаралық стипендиясынан айыру.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, 2020 жылғы 26 қыркүйек пен 7 қазан аралығында өткізілген конкурстық іріктеудің бірінші және екінші кезеңдерінің нәтижелері бойынша Комиссияның қарауына 59 үміткердің материалдары енгізілді. Оның ішінде 50 үміткер магистр дәрежесін алуға, 7 үміткер доктор дәрежесін алуға, 2 үміткер тағылымдамадан өтуге конкурстық іріктеуге қатысты.

Комиссия отырысының қорытындысы бойынша 57 үміткерге "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау туралы шешім қабылданды. Стипендия иегерлері University College London, New York University, King’s College London, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, Technical University of Denmark, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті іспеттес әлемнің үздік жоғары оқу орындарына өз бетімен түскендер. Биыл алғаш рет конкурстық іріктеу – кешенді тестілеу және тәуелсіз сараптама комиссиясы мүшелерімен сұхбаттасу Президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеу үлгісі бойынша толығымен автоматтандырылды және пандемия жағдайында онлайн өтуде. 2020 жылға барлығы 555 стипендия бөлінген, оның 395-і магистратура бағдарламасы, 50-і докторантура бағдарламасы және 110-ы тағылымдамадан өтуге арналған.

Осылайша, 16 қыркүйек және 30 қазан күндері өткен Комиссияның екі отырысының қорытындысы бойынша 163 стипендия тағайындалды. Олар: "магистратура" – 143, "докторантура" – 13 және "тағылымдама" бағдарламасы бойынша - 7.

Қалған стипендиялар саны мынадай: "Магистратура" мен "резидентура" бағдарламалары бойынша 252 стипендия келесі бағыттар бойынша: сәулет және құрылыс – 8, гуманитарлық мамандықтар – 19, жаратылыстану ғылымдары – 18, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету – 31, инженерлік-техникалық мамандықтар – 80, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – 30, өнер – 3, білім беру – 37, ауыл шаруашылығы және ветеринария – 25, әлеуметтік ғылымдар, бизнес және құқық – 1;

"Докторантура" бағдарламасы бойынша 37 стипендия келесі бағыттар бойынша: сәулет және құрылыс – 2, гуманитарлық мамандықтар – 7, жаратылыстану ғылымдары – 5, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету – 5, инженерлік-техникалық мамандықтар – 6, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – 3, өнер – 2, білім беру – 3, ауыл шаруашылығы және ветеринария – 3, әлеуметтік ғылымдар, бизнес және құқық – 1;

"Тағылымдама" бағдарламасы бойынша 103 стипендия келесі бағыттар бойынша: сәулет және құрылыс – 5, гуманитарлық мамандықтар – 10, жаратылыстану ғылымдары – 10, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету – 9, инженерлік-техникалық мамандықтар – 10, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – 10, өнер – 5, білім – 19, ауыл шаруашылығы және ветеринария – 15, әлеуметтік ғылымдар, бизнес және құқық – 10 болып бөлінген.

6 мамырдағы ҚР Үкіметінің № 271 қаулысымен бекітілген "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу Қағидаларымен қарастырылған мамандықтарды бағыттары бойынша сандық үйлестіру Қазақстан үшін сұранысқа ие мамандықтарға түскен үміткерлерге конкурстық іріктеу барысында тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуді көздейді. "Болашақ" халықаралық стипендиясы иегерлерінің толық тізімі Халықаралық бағдарламалар орталығының ресми сайтында жарияланды.

