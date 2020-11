Тоқаев Байденді сайлаудағы жеңісімен құттықтады

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Джо Байденді АҚШ-тағы президенттік сайлаудағы жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды zakon.kz.

My sincere congratulations to Mr Joe Biden @JoeBiden on his election as President of the United States of America. Look forward to having productive cooperation between our two countries in the areas of mutual interest.