Биыл қазақстандықтардың YouTube-тен ең көп қараған видеолары

2020 жылы қазақстандықтар жергілікті комедиялық контентке басымдық берді.

Google сервисі Қазақстандағы YouTube-тегі жылдың ең танымал бейнелерін ұсынды, деп хабарлайды zakon.kz.

Музыкалық бейнелер арасында 2020 жылы ең көп қаралымға ие болған - "Раим мен Артур" дуэтінің "Ana" әніне арналған клипі. Осымен үшінші жыл қатарынан Орал дуэтінің шығармашылығы Қазақстанда бірінші қатардан орын алуда, ал ондықтың көрінісі төмендегідей:

2020 жылғы Қазақстандағы топ-10 музыкалық бейнежазба

RaiM & Artur - Ana [Official video]

RaiM & Artur - Latte [Official video]

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

Little Big - Uno - Russia ???????? - Official Music Video - Eurovision 2020

Dabro - Юность (Official video)

MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ

Джаро & Ханза - Ты мой кайф

Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)

Асылжан Абдулла - Жүрек

Argonya feat Aikyn - Сендей ару жоқ (OST "Где моё кольцо?")

Ең танымал бейнелерге келетін болсақ, 2020 жылы қазақстандықтар жергілікті комедиялық контентке басымдық берді: "Аким", "My love is Aisulu" және "Ва-Банк" комедиялары көшбасшылар үштігінен орын алуда.

2020 жылы Қазақстандағы көпшілік көп қараған топ-10 бейнежазба

Фильм "АКИМ" 2019г. Официально!

ПРЕМЬЕРА! "My love is Aisulu" романтикалық комедиясы / Май лав из Айсулу

Фильм ВА-БАНК. ОФИЦИАЛЬНО! ИНТЕРНЕТ-ПРЕМЬЕРА 2020 / VA BANK

ҚАЗАҚТЫҢ МЕЙРАМЫ ЕМЕС | "КАЙРАТ" алтыншы серия

▶️Алдараспан - Тойдың соңы 2020 ????????????

НЕ ТОТ АЯЛДАМА - 1 СЕРИЯ / МАЕВКА / NNN

Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Тақиясыз періште 3 маусым 1 серия| Қалған сериялар төмендегі сілтемеде

Әпше 1-бөлім

Lovonter 1 серия | Bir Toqsan | Бір Тоқсан

