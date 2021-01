Вакцинадан мерт болғандарға арналған. Желідегілер тағы дүрлігіп жатыр

Желідегілер қораптарға салынған мәйіттерге арналған қаптар қоймасы түсірілген видеоны талқылауда. Желі қолданушыларының пікірінше, бұл қара жылтыр қап COVID-19 вакцинасын алғандарға арналған, деп хабарлайды zakon.kz stopfake.kz сайтына сілтеме жасап.

???? - Thousands and thousands of Body Bags filmed by Amazon distribution worker. pic.twitter.com/nIzj4GjLBT