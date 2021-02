Американың Perseverance марсоходы Марсқа қонды

Америкалық Perseverance марсоходы Марсқа сәтті қонды. Америкалық аэроғарыш агенттігі (NASA) ресми сайтында тікелей эфир жүргізді, деп хабарлайды zakon.kz centralasian.org-ке сілтеме жасап.

Марсоход планетада бұрын өмір болған-болмағанын зерттейді әрі топырақ үлгісін алып, Жерге жеткізеді.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9