Ұлыбритания аспанындағы ерекше құбылыс елді таң қалдырды

Ұлыбританияда куәгерлер 28 ақпан, жексенбі күні кешке бірқатар ірі қаланың аспанында пайда болған отты шарды видеоға түсіріп, жаппай желіге жүктеп жатыр, деп хабарлайды zakon.kz.

Отты шар Лондон, Бирмингем, Бристоль және басқа да Ұлыбритания қалаларында байқалған.

Жарқыраған затты Ұлыбританияда кем дегенде 120 адам көрген.

Okay we found the #fireball #meteor from tonight on our cameras. Enjoy???? pic.twitter.com/l8YUoYc1o3