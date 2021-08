Ауғанстан құрамасының футболшысы ұшақ доңғалағына жабысып, қайтыс болды

Америкалық ұшақ қонғаннан кейін доңғалақ шассиі бөлігінен ер адамның денесінің бөлшектері табылды. Марқұм Ауғанстан жастар құрамасының футболшысы болып шықты, деп хабарлайды zakon.kz.

Smotrim.ru басылымының хабарлауынша, Ауғанстан жастар құрамасының футболшысы Заки Анвари Кабулдан қашпақшы болған кезде қайтыс болды. Бұл туралы журналист Бабак Тагуэй Twitter-де хабарлады.

17 тамызда америкалық C-17 Globemaster III ұшағы шассиінен ұшып бара жатқанда доңғалаққа жабысып, елден қашпақ болған ауған азаматының дене бөлшектері табылды.

This shocking video is still unverified but is claimed to be showing one of the #Afghan refugees who tried to flee from #Kabul through grabbing the upper section of the main landing gear bays of a #USAF's C-17A (s/n 02-1109) yesterday. He has certainly died over lack of Oxygen! pic.twitter.com/e5tqqd6pUB